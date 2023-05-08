Нестандартная красота: 9 знаменитостей, которых критиковали, а они назло стали невероятно популярными

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_satyadev

На что большинство зрителей обращают внимание, увидев Бенедикта Камбербэтча в первый раз, так это на его необычную и даже немного странную внешность. Потом уже поклонники кино оценивают талант британца. Например, во время проб на роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса, которая и принесла Камбербэтчу невероятную популярность, кандидатуру Бенедикта чуть было не отклонили. "Недостаточно сексуален и красив", — сказали ему тогда. Но в последний момент всё-таки дали шанс. Поэтому сегодня Бенедикт Камбербэтч — один из самых известных британских актёров.

Мерил Стрип

Мерил Стрип. Кадр из фильма "Примадонна". Режиссёр Стивен Фрирз. Сценарист

Николас Мартин © Julia Kogan / "Кинопоиск"

Мерил Стрип могла сыграть Дуэн в "Кинг-Конге", однако на роль утвердили Джессику Лэнг, а не её. В это трудно поверить, но одной из величайших актрис современности отказали. Когда Стрип пришла на пробы "Кинг-Конга", продюсер Дино де Лаурентис на родном для себя итальянском воскликнул, обращаясь к сыну: "Зачем ты позвал эту свинью? Эта женщина уродлива". И был в шоке, когда Мерил ответила на этом же языке: "Мне очень жаль, что я разочаровала вас".

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tyrabanks

Тайра Бэнкс была ангелочком Victoria's Secret, а потом стала ведущей культового реалити-шоу "Топ-модель по-американски". Это ей принадлежит фраза "Улыбайтесь глазами". Удивительно и невероятно, но в начале модельной карьеры Тайру сильно критиковали за её "несовершенные" формы и даже уволили за нестандартную фигуру. После Бэнкс в прямом эфире выступила с речью, призвав всех интернет-критиков поцеловать её "неидеальные формы". Эта речь до сих пор пользуется невероятной популярностью.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / jenniferlawrence_

Знаменитая Сойка-пересмешница из "Голодных игр" тоже могла не попасть в утверждённый список актёров. Дело в том, что у героини Дженнифер Лоуренс тяжёлая судьба, она жила впроголодь. Поэтому первым делом на пробах обращали внимание на комплекцию артисток. Лоуренс так и сказали, что она не похожа на голодающую. Однако в итоге утвердили на главную роль, сегодня актриса — частый гость на "Оскаре".

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / swinton.tilda

И в "Хрониках Нарнии" играла, и в фильме "Мстители: Финал", и много где ещё. В Голливуде до сих пор ходят споры о внешности Тильды Суинтон. С одной стороны, она отталкивающая и специфичная, с другой — невероятно притягательная и необычная. Первое время режиссёры боялись давать британской актрисе роли в фильмах именно из-за облика Тильды. Стоило Суинтон раскрыться и показать талант, как выстроилась очередь из тех, кто жаждет снять звезду в своих картинах.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sarahjessicaparker

Главная звезда сериала "Секс в большом городе" часто подвергалась насмешкам из-за внешнего вида. Сару Джессику Паркер обзывали "лошадью" из-за вытянутой формы лица и крупных зубов, а ещё актриса часто попадала в рейтинги самых несексуальных знаменитостей (а иногда и возглавляла их). Но критика не помешала Паркер сниматься в популярных картинах и стать настоящей иконой стиля.

Тейлор Лотнер

Тейлор Лотнер. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / taylorlautner

Когда в каст "Сумерек" пришёл Тейлор Лотнер и заявил, что собирается играть мачо-оборотня, над ним чуть не посмеялись. Режиссёр и команда заметили, что актёр какой-то "хилый", и сначала отказали. В итоге Тейлор стал чуть ли не секс-символом у подростков после того, как ему всё-таки дали роль Джейкоба.

Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Ещё одна любимица миллионов и ещё одна знаменитость, которую часто отправляют в антирейтинги женщин-звёзд, называя несексуальной и некрасивой. А в итоге что? Фанаты со всего мира следят за каждым шагом Бритни в этот непростой для неё период, поддерживают и восхищаются. Ни одна туса не обходится без песен Спирс. Если это не мировое признание, то что?

Софи Лорен

Софи Лорен. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sophialorenfp