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8 мая, 01:21

Не стало актёра Виктора Шуляковского, сыгравшего губернатора в "Мёртвых душах"

Умер заслуженный артист России Виктор Шуляковский

<p>Виктор Шуляковский в роли губернатора в фильме "Мёртвые души", 1984. Обложка © ivi / Режиссёр — Михаил Швейцер / Сценарий — Михаил Швейцер, Николай Гоголь</p>

Виктор Шуляковский в роли губернатора в фильме "Мёртвые души", 1984. Обложка © ivi / Режиссёр — Михаил Швейцер / Сценарий — Михаил Швейцер, Николай Гоголь

Ушёл из жизни актёр театра и кино, заслуженный артист России Виктор Шуляковский. Ему было 77 лет. О его смерти ТАСС рассказали в пресс-службе Театра на Таганке, в котором тот служил.

"Сегодня, 7 мая, скончался Виктор Александрович Шуляковский — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актёров Театра на Таганке", — цитирует ТАСС пресс-службу театра.

Когда и где пройдёт церемония прощания с артистом, пока не известно. Артист работал в Театре на Таганке с 1974 года. Последней его работой стала постановка Юрия Любимова "Мастер и Маргарита". В более ранние годы он играл в спектаклях "Владимир Высоцкий", "Дом на набережной", "Живаго", "Мизантроп" и других. Также он снялся в фильмах "Серые волки", "Мёртвые души", "Принцип неопределённости" и "Эскадрон гусар летучих".

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Ранее в Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов, который известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила".

Анатолий Симоненко
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