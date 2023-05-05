Умер народный артист России, музыкант Шаукат Амиров

Скончался народный артист России, профессор и лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Шаукат Амиров. Артист ушёл из жизни за несколько дней до своего 76-летия, причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает портал "Культура Урала".

"Всегда спокойный, доброжелательный, и, конечно, прекрасный музыкант, высочайший профессионал. И на кафедре работал плодотворно — в последний год, несмотря на болезнь, подготовил очень много сборников к выпуску, с учениками занимался, всегда был одержим творчеством", — вспоминает заведующий кафедрой народных инструментов Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Михаил Уляшкин.

Амиров известен как один из лучших балалаечников страны, он вёл активную концертную деятельность более сорока лет. Прощание с Шаукатом Сабировичем состоится 6 мая 2023 года в 11:00 в Доме прощания "Вознесение" в Екатеринбурге. После его похоронят на Широкореченском кладбище.

Шаукат Сабирович родился 9 мая 1947 года в Миассе. Окончив музыкальное училище им. М.И. Глинки в Магнитогорске, он поступил в Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского. После выпуска музыкант служил в армии и выступал в ансамбле песни и танца Уральского военного округа.