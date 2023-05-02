Умер легендарный канадский композитор и исполнитель Гордон Лайтфут
Канадский певец и автор песен Гордон Лайтфут. Обложка Wikipedia
На 85-м году ушёл из жизни канадский певец и автор песен Гордон Лайтфут. Об этом сообщила телекомпания CTV со ссылкой на родных.
Известно, что он умер 1 мая в больнице. Лайтфут прославился в начале 1960-х годов в жанре фолк, а его дебютный альбом 1965-го года прорвался в список популярного чарта Billboard 200 и впоследствии возглавил его. Пик известности музыканта пришёлся на середину 1970-х.
Ранее Лайф писал, что американский актёр Фрэнк Аграма умер в возрасте 93 лет. Он принял участие в производстве фильма "Мир талисмана", сериала "Вокруг света за 80 дней", серии японо-американских фильмов "Роботех".