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2 мая, 03:35

Умер легендарный канадский композитор и исполнитель Гордон Лайтфут

<p>Канадский певец и автор песен Гордон Лайтфут. Обложка <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%84%D1%83%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gordon_Lightfoot.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Канадский певец и автор песен Гордон Лайтфут. Обложка Wikipedia

На 85-м году ушёл из жизни канадский певец и автор песен Гордон Лайтфут. Об этом сообщила телекомпания CTV со ссылкой на родных.

Известно, что он умер 1 мая в больнице. Лайтфут прославился в начале 1960-х годов в жанре фолк, а его дебютный альбом 1965-го года прорвался в список популярного чарта Billboard 200 и впоследствии возглавил его. Пик известности музыканта пришёлся на середину 1970-х.

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Ранее Лайф писал, что американский актёр Фрэнк Аграма умер в возрасте 93 лет. Он принял участие в производстве фильма "Мир талисмана", сериала "Вокруг света за 80 дней", серии японо-американских фильмов "Роботех".

Арина Родионова
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