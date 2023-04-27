В США от онкологии умер известный телеведущий Джерри Спрингер

В США умер шоумен и телеведущий Джерри Спрингер, получивший известность благодаря скандальной передаче, ставшей родоначальником жанра так называемого "бытового телешоу". Об этом пишет TMZ.

Спрингер скончался на 80-м году жизни у себя дома в Чикаго. Несколько месяцев назад у него диагностировали рак.

"Умение Джерри налаживать контакт с людьми было в основе его успеха во всём, чем он занимался, будь то политика, телевидение или просто встречи с поклонниками на улице... Он незаменим. Наша потеря очень болезненна, но память о его интеллекте, сердце и юморе будет жить", — приводит издание слова близких телеведущего.

Напомним, первый выпуск "Шоу Джерри Спрингера" вышло в эфир 30 сентября 1991 года. Телепроект был задуман как серьёзная программа о политике, однако через три года Спрингер изменил формат, чтобы привлечь широкую аудиторию. Так, основными действующими лицами шоу стали гости, желающие обсудить личные проблемы. Передача завоевала огромную популярность — за 27 лет в эфир вышло почти четыре тысячи выпусков. Спрингер также снимался в сериалах и кино, например, "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил", "Секретные материалы", "Сабрина — маленькая ведьма" и других.