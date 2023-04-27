КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 04:23

Умер актёр Евгений Басилашвили

Умер советский, грузинский и российский актёр, режиссёр и педагог Евгений Басилашвили. Он был заслуженным артистом Грузинской ССР. Работал актёром и режиссёром тбилисского русского ТЮЗа и в волгоградском Театре юного зрителя.

"Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. <...> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие вам небесное", — сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко на странице в соцсети "ВКонтакте".

Под его руководством были поставлены такие работы, как "Прощай, овраг", "Али-баба и сорок разбойников". Он снялся во множестве фильмов, в том числе в психологической драме студии "Грузия-фильм" "Давай поговорим" в 1986 году.

Актёр из "Реальных пацанов" умер в 32 года

Актёр из "Реальных пацанов" умер в 32 года

Ранее скончалась оперная певица Анна Бондаревская, ей было 35 лет. Так случилось, что смерть наступила в день её юбилея.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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