Умер актёр Евгений Басилашвили

Умер советский, грузинский и российский актёр, режиссёр и педагог Евгений Басилашвили. Он был заслуженным артистом Грузинской ССР. Работал актёром и режиссёром тбилисского русского ТЮЗа и в волгоградском Театре юного зрителя.

"Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела. <...> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие вам небесное", — сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко на странице в соцсети "ВКонтакте".

Под его руководством были поставлены такие работы, как "Прощай, овраг", "Али-баба и сорок разбойников". Он снялся во множестве фильмов, в том числе в психологической драме студии "Грузия-фильм" "Давай поговорим" в 1986 году.