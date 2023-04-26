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26 апреля, 01:40

Актёр из "Реальных пацанов" умер в 32 года

Умер 32-летний актёр из "Реальных пацанов" Василий Масалитин

В возрасте 32 лет умер актёр Василий Масалитин, сыгравший в сериале "Реальные пацаны". О его смерти рассказал коллега Владислав Косенков в соцсетях. Актёра не стало ещё в середине февраля, но пресса обратила на это внимание только теперь.

Василий Масалитин. Фото © @Masalitin.vasilii

Василий Масалитин. Фото © @Masalitin.vasilii

По его словам, Масалитин умер в больнице на операционном столе, предположительно, из-за тромба после операции на ноге. На момент смерти он находился в Москве. Regnum сообщает, что СК проводит проверку по факту смерти мужчины, причём она идёт по статье "Убийство". Ведомство изучает вопрос о возможной вине врачей в случившемся.

Актёр известен своими эпизодическими ролями в сериалах "Реальные пацаны", "След", "Даёшь молодёжь", "Измены", "Ольга" и так далее. Кроме того, он снимался в шоу "Пусть говорят" и "Жить здорово".

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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