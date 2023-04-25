22-летний канадский актёр умер после 12 операций ради сходства с Чимином из BTS

22-летний канадский актёр Сент фон Колуччи скончался после 12 пластических операций ради сходства с вокалистом южнокорейской K-pop-группы BTS Пак Чимином. По данным Daily Mail, артист планировал воплотить образ в проекте одного из американских сервисов.

Причина смерти — осложнение после процедуры, которая была сделана несколько месяцев назад. Издание отмечает, что в ноябре актёр разместил имплант в челюсти, и у него развилась инфекция. Колуччи перенёс подтяжку лица, век и бровей, а также уменьшил губы. На преобразования он потратил 220 тысяч долларов.