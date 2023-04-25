КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 18:59

22-летний канадский актёр умер после 12 операций ради сходства с Чимином из BTS

<p>Сент фон Колуччи и Чимин. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/runews/status/1650914045489299457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Russian Market</a></p>

Сент фон Колуччи и Чимин. Обложка © Twitter / Russian Market

22-летний канадский актёр Сент фон Колуччи скончался после 12 пластических операций ради сходства с вокалистом южнокорейской K-pop-группы BTS Пак Чимином. По данным Daily Mail, артист планировал воплотить образ в проекте одного из американских сервисов.

Сент фон Колуччи после пластических операций. Фото © Twitter / Russian Market

Сент фон Колуччи после пластических операций. Фото © Twitter / Russian Market

Причина смерти — осложнение после процедуры, которая была сделана несколько месяцев назад. Издание отмечает, что в ноябре актёр разместил имплант в челюсти, и у него развилась инфекция. Колуччи перенёс подтяжку лица, век и бровей, а также уменьшил губы. На преобразования он потратил 220 тысяч долларов.

"Я в шоке": Боня показала, как пластическая операция изменила её лицо

"Я в шоке": Боня показала, как пластическая операция изменила её лицо

Ранее Лайф писал о смерти певца K-pop-группы Astro Мун Бина. Ему было 25 лет.

Никита Осипов
  • Новости
  • Канада
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров