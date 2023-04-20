"Стал звездой на небе": Певец K-pop умер в 25 лет
В 25 лет умер певец K-pop-группы Astro Мун Бин
Мун Бин. Фото © @moon_ko_ng
В возрасте 25 лет умер исполнитель южнокорейской поп-музыки K-pop Мун Бин, выступавший в группе Astro. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление лейбла Fantagio.
"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе", — заявили там.
Тело обнаружил менеджер певца, который пришёл к нему домой. Что стало причиной смерти звезды, не раскрывается. По предварительной версии, он покончил с собой. Мун Бин дебютировал в составе группы Astro. Там он был саб-вокалистом и танцором.
Обстоятельства смерти звезды K-pop выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, артист покончил с собой.
Напомним, в декабре 2019 года в Южной Корее умер 27-летний Чха Ин Ха из поп-группы Surprise U, тело певца нашли в его доме. А в ноябре прошлого года в Сеуле нашли мёртвой 28-летнюю певицу и актрису Гу Хара, больше известную как Ха-ра (Ha-ra). Ранее она была членом женской группы KARA. Также в октябре 2019 года умерла 25-летняя бывшая участница группы F (x) Чхве Чжин Ри, выступавшая под псевдонимом Солли. Обе девушки незадолго до смерти переживали травлю в Сети.