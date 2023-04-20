"Стал звездой на небе": Певец K-pop умер в 25 лет

В возрасте 25 лет умер исполнитель южнокорейской поп-музыки K-pop Мун Бин, выступавший в группе Astro. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление лейбла Fantagio.

"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе", — заявили там.

Тело обнаружил менеджер певца, который пришёл к нему домой. Что стало причиной смерти звезды, не раскрывается. По предварительной версии, он покончил с собой. Мун Бин дебютировал в составе группы Astro. Там он был саб-вокалистом и танцором.

Обстоятельства смерти звезды K-pop выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, артист покончил с собой.