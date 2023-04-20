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19 апреля, 23:01

"Стал звездой на небе": Певец K-pop умер в 25 лет

В 25 лет умер певец K-pop-группы Astro Мун Бин

<p>Мун Бин. Фото © @moon_ko_ng</p>

Мун Бин. Фото © @moon_ko_ng

В возрасте 25 лет умер исполнитель южнокорейской поп-музыки K-pop Мун Бин, выступавший в группе Astro. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление лейбла Fantagio.

"Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездой на небе", — заявили там.

Тело обнаружил менеджер певца, который пришёл к нему домой. Что стало причиной смерти звезды, не раскрывается. По предварительной версии, он покончил с собой. Мун Бин дебютировал в составе группы Astro. Там он был саб-вокалистом и танцором.

Обстоятельства смерти звезды K-pop выясняются, будет проведено вскрытие. По предварительной версии, артист покончил с собой.

В Южной Корее умер звезда K-Pop Yohan

В Южной Корее умер звезда K-Pop Yohan

Напомним, в декабре 2019 года в Южной Корее умер 27-летний Чха Ин Ха из поп-группы Surprise U, тело певца нашли в его доме. А в ноябре прошлого года в Сеуле нашли мёртвой 28-летнюю певицу и актрису Гу Хара, больше известную как Ха-ра (Ha-ra). Ранее она была членом женской группы KARA. Также в октябре 2019 года умерла 25-летняя бывшая участница группы F (x) Чхве Чжин Ри, выступавшая под псевдонимом Солли. Обе девушки незадолго до смерти переживали травлю в Сети.

Андрей Григорьев
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