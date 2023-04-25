"Я в шоке": Боня показала, как пластическая операция изменила её лицо
Виктория Боня показала результат пластической операции
Светская львица Виктория Боня решилась на проведение пластической операции и рассказала об этом поклонникам. Так как фанаты не заметили кардинальных перемен, 44-летняя звезда обратилась к ним с негодованием по этому поводу и опубликовала коллаж до и после хирургического вмешательства.
Виктория Боня сделала пластическую операцию и шокировала подписчиков. Соцсети @vikctoriabonya
"Я в шоке. Кто там не видел разницу?" — написала Боня в соцсетях.
Названия и суть операции Боня не уточнила, однако, как пишет сайт kp.ru, эксперты определили, что знаменитость сделала SMAS-лифтинг, или круговую подтяжку. Пластический хирург Владимир Плахотин отметил, что проведена липосакция, или откачка жира, подбородка и шеи.
"На мой взгляд, всё выполнено классно и профессионально: появилась линия подбородка, омолодился овал лица. Никаким массажем такого эффекта вы никогда не добьётесь", — сказал Плахотин.
Эксперт также выразил сомнение по поводу доводов подписчиков Бони, что она сделала операцию в Дубае. Они пришли к такому выводу, так как о своих изменениях она сообщила после поездки. Хирург отметил, что, напротив, многие оттуда едут в Россию для пластики лица. Специалист рассказал, что основанием для этого служит соотношение между ценой и качеством. В ОАЭ услуги на такое хирургическое вмешательство стоят 20 тысяч долларов, тогда как в России даже у топовых хирургов ценник, включающий наркоз, перевязки и прочее, составляет 400–800 тысяч рублей, то есть примерно в два-четыре раза дешевле.
Ранее Лайф писал, что Боня решилась на самосожжение. В своих соцсетях 44-летняя бизнесвумен подробно показала весь процесс "исцеления огнём", от которого её фанатам пришлось вызывать неотложку.
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