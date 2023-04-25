КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 21:02

"Я в шоке": Боня показала, как пластическая операция изменила её лицо

Виктория Боня показала результат пластической операции

Светская львица Виктория Боня решилась на проведение пластической операции и рассказала об этом поклонникам. Так как фанаты не заметили кардинальных перемен, 44-летняя звезда обратилась к ним с негодованием по этому поводу и опубликовала коллаж до и после хирургического вмешательства.

Виктория Боня сделала пластическую операцию и шокировала подписчиков. Соцсети @vikctoriabonya

Виктория Боня сделала пластическую операцию и шокировала подписчиков. Соцсети @vikctoriabonya

"Я в шоке. Кто там не видел разницу?" написала Боня в соцсетях.

Названия и суть операции Боня не уточнила, однако, как пишет сайт kp.ru, эксперты определили, что знаменитость сделала SMAS-лифтинг, или круговую подтяжку. Пластический хирург Владимир Плахотин отметил, что проведена липосакция, или откачка жира, подбородка и шеи.

"На мой взгляд, всё выполнено классно и профессионально: появилась линия подбородка, омолодился овал лица. Никаким массажем такого эффекта вы никогда не добьётесь", — сказал Плахотин.

Эксперт также выразил сомнение по поводу доводов подписчиков Бони, что она сделала операцию в Дубае. Они пришли к такому выводу, так как о своих изменениях она сообщила после поездки. Хирург отметил, что, напротив, многие оттуда едут в Россию для пластики лица. Специалист рассказал, что основанием для этого служит соотношение между ценой и качеством. В ОАЭ услуги на такое хирургическое вмешательство стоят 20 тысяч долларов, тогда как в России даже у топовых хирургов ценник, включающий наркоз, перевязки и прочее, составляет 400–800 тысяч рублей, то есть примерно в два-четыре раза дешевле.

Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

Эти звёзды хотели всех обмануть, говоря, что помолодели сами, но хирург раскрыл секреты их операций

Ранее Лайф писал, что Боня решилась на самосожжение. В своих соцсетях 44-летняя бизнесвумен подробно показала весь процесс "исцеления огнём", от которого её фанатам пришлось вызывать неотложку.

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VK / Виктория Боня

Арина Родионова
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