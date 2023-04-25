Умер актёр, озвучивавший Роберта Де Ниро и Ричарда Гира в российском дубляже

Артист Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) Геннадий Богачёв умер в возрасте 78 лет. О его кончине сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.

Народный артист России скончался после тяжёлой болезни. Представители БДТ выразили искренние соболезнования родным и близким Богачёва.

"Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачёв посвятил БДТ: в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым. "Дважды не присягают", — неизменно отвечал Геннадий Петрович на вопрос о своей преданности единственной сцене — сцене Большого драматического", — отметили в пресс-службе БДТ.

Богачёв известен многим зрителям по картинам "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита". Он был востребован и как актёр озвучки — его голосом говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон. В театре Богачёв исполнил свыше полусотни ролей и до последних дней играл в спектакле Андрея Могучего "Губернатор". В 2015 году артист удостоился премии "Золотая маска".