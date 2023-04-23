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23 апреля, 15:47

Умерла звезда советской комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова

Умерла советская и казахская актриса Лидия Ашрапова

<p>Лидия Ашрапова. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/5440/foto/403929/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Лидия Ашрапова. Фото © kino-teatr.ru

Скончалась советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова (Абдукаримова). По информации RG.ru, артистки не стало 21 апреля.

Актриса родилась в селе Амга в Якутии, а в 1952 году окончила Ташкентское хореографическое училище. Затем Ашрапова стала участницей Казахского ансамбля песни и танца и начала сниматься на киностудии "Казахфильм".

Советская актриса дебютировала в роли Галии в легендарной музыкальной комедии "Девушка-джигит" (1955). Позже её фильмографию пополнили роли в кинокартинах "Мы здесь живём", "Рыбаки Арала", "Возвращение на землю", "И в шутку, и всерьёз" и других. После ухода с "Казахфильма" Лидия Ашрапова переехала в Подмосковье и создала кинофирму "Альянс", где работала художественным руководителем и продюсером.

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Ирина Фальке
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