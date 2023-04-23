Умерла звезда советской комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова
Умерла советская и казахская актриса Лидия Ашрапова
Лидия Ашрапова. Фото © kino-teatr.ru
Скончалась советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова (Абдукаримова). По информации RG.ru, артистки не стало 21 апреля.
Актриса родилась в селе Амга в Якутии, а в 1952 году окончила Ташкентское хореографическое училище. Затем Ашрапова стала участницей Казахского ансамбля песни и танца и начала сниматься на киностудии "Казахфильм".
Советская актриса дебютировала в роли Галии в легендарной музыкальной комедии "Девушка-джигит" (1955). Позже её фильмографию пополнили роли в кинокартинах "Мы здесь живём", "Рыбаки Арала", "Возвращение на землю", "И в шутку, и всерьёз" и других. После ухода с "Казахфильма" Лидия Ашрапова переехала в Подмосковье и создала кинофирму "Альянс", где работала художественным руководителем и продюсером.
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