Умерла звезда советской комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова

Актриса родилась в селе Амга в Якутии, а в 1952 году окончила Ташкентское хореографическое училище. Затем Ашрапова стала участницей Казахского ансамбля песни и танца и начала сниматься на киностудии "Казахфильм".

Советская актриса дебютировала в роли Галии в легендарной музыкальной комедии "Девушка-джигит" (1955). Позже её фильмографию пополнили роли в кинокартинах "Мы здесь живём", "Рыбаки Арала", "Возвращение на землю", "И в шутку, и всерьёз" и других. После ухода с "Казахфильма" Лидия Ашрапова переехала в Подмосковье и создала кинофирму "Альянс", где работала художественным руководителем и продюсером.