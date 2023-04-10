Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП

Троллейбусом, под который попала актриса дубляжа Елена Шульман, управляла женщина. Она сразу же выбежала из него и бросилась на помощь пострадавшей. Как сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник, они успели поговорить до прибытия скорой помощи.

В день трагедии Елена Шульман находилась на остановке на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге и вышла на проезжую часть, не увидев приближающегося троллейбуса, который наехал на неё. По словам источника, актриса говорила о том, что водитель не виновата, а та в ответ просила женщину выжить.

После аварии актрису госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. От полученных травм она скончалась в больнице.