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10 апреля, 00:35

Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП

"78.ru": Актриса Шульман успела сказать водителю троллейбуса, что та не виновата

<p>Актриса дубляжа Елена Шульман. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/dubbingofficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Русский дубляж"</a></p>

Актриса дубляжа Елена Шульман. Обложка © VK / "Русский дубляж"

Троллейбусом, под который попала актриса дубляжа Елена Шульман, управляла женщина. Она сразу же выбежала из него и бросилась на помощь пострадавшей. Как сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник, они успели поговорить до прибытия скорой помощи.

В день трагедии Елена Шульман находилась на остановке на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге и вышла на проезжую часть, не увидев приближающегося троллейбуса, который наехал на неё. По словам источника, актриса говорила о том, что водитель не виновата, а та в ответ просила женщину выжить.

На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман

На видео попал страшный момент наезда троллейбуса на актрису Шульман

После аварии актрису госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. От полученных травм она скончалась в больнице.

Напомним, что актриса дубляжа Елена Шульман умерла 9 апреля — за день до своего 54-летия: она шагнула под троллейбус на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Российским зрителям она известна как голос Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, Веспер Линд в "Казино "Рояль", а также рыбки Дори в "В поисках Немо".

Оксана Попова
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