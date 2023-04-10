Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП
"78.ru": Актриса Шульман успела сказать водителю троллейбуса, что та не виновата
Актриса дубляжа Елена Шульман. Обложка © VK / "Русский дубляж"
Троллейбусом, под который попала актриса дубляжа Елена Шульман, управляла женщина. Она сразу же выбежала из него и бросилась на помощь пострадавшей. Как сообщает телеканал "78" со ссылкой на источник, они успели поговорить до прибытия скорой помощи.
В день трагедии Елена Шульман находилась на остановке на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге и вышла на проезжую часть, не увидев приближающегося троллейбуса, который наехал на неё. По словам источника, актриса говорила о том, что водитель не виновата, а та в ответ просила женщину выжить.
После аварии актрису госпитализировали с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также переломом левого бедра. От полученных травм она скончалась в больнице.
Напомним, что актриса дубляжа Елена Шульман умерла 9 апреля — за день до своего 54-летия: она шагнула под троллейбус на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Российским зрителям она известна как голос Мэри Джейн Уотсон в "Человеке-пауке" Сэма Рэйми, Веспер Линд в "Казино "Рояль", а также рыбки Дори в "В поисках Немо".