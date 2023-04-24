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24 апреля, 10:50

Умер основатель "Кремлёвского балета" Андрей Петров

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет" Андрей Петров умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремлёвского дворца.

Причина его смерти пока не уточняется. В некрологе указано, что жизненный путь Петрова всегда был наполнен "творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства".

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Петров окончил Московское хореографическое училище, после чего поступил в труппу Большого театра. "Кремлёвский балет" он основал в 1990 году.

Ранее Лайф писал, что скончалась советская, казахская актриса театра и кино, звезда комедии "Девушка-джигит" Лидия Ашрапова (Абдукаримова). Артистки не стало 21 апреля.

Иван Косицын
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