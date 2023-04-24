Умер основатель "Кремлёвского балета" Андрей Петров

Народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет" Андрей Петров умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремлёвского дворца.

Причина его смерти пока не уточняется. В некрологе указано, что жизненный путь Петрова всегда был наполнен "творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства".

Петров окончил Московское хореографическое училище, после чего поступил в труппу Большого театра. "Кремлёвский балет" он основал в 1990 году.