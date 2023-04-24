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24 апреля, 07:01

Умер почётный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга Анатолий Акентьев

Экс-глава Федерации лыжных гонок РФ Анатолий Акентьев умер на 82-м году жизни

<p>Анатолий Акентьев. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatolji_Akentjev_etter_3-mila,_VM_p%C3%A5_ski_i_Oslo_1966_(5476385082).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Анатолий Акентьев. Обложка © Wikipedia

Умер почётный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и экс-глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев. Он ушёл из жизни в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба ФЛГР.

"Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает о том, что 23 апреля 2023 года скоропостижно скончался Анатолий Васильевич Акентьев", — говорится в сообщении.

Организация, спортсмены и тренеры сборной России по лыжным гонкам выражают соболезнования родным, близким и друзьям Акентьева. Член президиума ФЛГР Сергей Крянин назвал в беседе с ТАСС предварительной причиной смерти экс-главы федерации пневмонию, которая стала последствием коронавирусной инфекции.

"Здоровье у него (у Акентьева. — Прим. Лайфа) было не очень, созванивался по телефону, интересовался тем, что происходит [в мире лыжного спорта], и своим опытом мог оказать помощь", — добавил он.

Анатолий Васильевич Акентьев родился 14 февраля 1942 года. Он участвовал в Олимпийских играх 1968 года и шесть раз завоёвывал звание чемпиона СССР. После окончания спортивной карьеры Акентьев занимал пост главного тренера сборных Советского Союза и России по лыжным гонкам.

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Светлана Оперук
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