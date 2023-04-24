Умер почётный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга Анатолий Акентьев

Умер почётный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и экс-глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев. Он ушёл из жизни в возрасте 81 года, сообщила пресс-служба ФЛГР.

"Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает о том, что 23 апреля 2023 года скоропостижно скончался Анатолий Васильевич Акентьев", — говорится в сообщении.

Организация, спортсмены и тренеры сборной России по лыжным гонкам выражают соболезнования родным, близким и друзьям Акентьева. Член президиума ФЛГР Сергей Крянин назвал в беседе с ТАСС предварительной причиной смерти экс-главы федерации пневмонию, которая стала последствием коронавирусной инфекции.

"Здоровье у него (у Акентьева. — Прим. Лайфа) было не очень, созванивался по телефону, интересовался тем, что происходит [в мире лыжного спорта], и своим опытом мог оказать помощь", — добавил он.

Анатолий Васильевич Акентьев родился 14 февраля 1942 года. Он участвовал в Олимпийских играх 1968 года и шесть раз завоёвывал звание чемпиона СССР. После окончания спортивной карьеры Акентьев занимал пост главного тренера сборных Советского Союза и России по лыжным гонкам.