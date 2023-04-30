Американский актёр Фрэнк Аграма умер в возрасте 93 лет

Американский актёр, режиссёр и продюсер Фарух "Фрэнк" Аграма умер на 94-м году жизни. Об этом сообщила газета Variety.

Он скончался во вторник, 25 апреля. Причина смерти актёра не называется.

Аграма родился в Египте 1 января 1930 года. Он с детства работал актёром и имел собственное телешоу. В дальнейшем же Аграма решил пойти по стопам отца и в 23 года получил медобразование. Однако страсть к развлекательной индустрии была сильнее, поэтому он оставил карьеру врача. Получив степень бакалавра театрального искусства в Калифорнийском университете, Аграма в 1964 году вернулся на Ближний Восток, где занялся развитием киноиндустрии Ливана.

Потом он перебрался в Италию и основал театральную производственную и дистрибьюторскую компанию Film Association of Rome. За период с 1960 по 1980 год режиссёр снял несколько бюджетных фильмов, в том числе "Восстание мумии", "Друг крёстного отца" и "Королева Конг". В 1983 году Аграма создал в США компанию Harmony Gold. В течение года был запущен мини-сериал "Шака, король зулусов". Кроме того, Аграма принял участие в производстве фильма "Мир Талисмана", сериала "Вокруг света за 80 дней", серии японо-американских фильмов "Роботех".