Умер актёр сериала "Петербургские тайны" Сергей Колесников

На 69-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, телеведущий Сергей Колесников. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал его сын.

Причины смерти артиста пока остаются неназванными. Известно, что у него большая семья: остались двое сыновей и три внучки.

Сергей Колесников — Заслуженный артист России. Он обрёл популярность благодаря ролям в картинах "Петербургские тайны", "Дальнобойщики", "Человек с аккордеоном", "Мелочи жизни", "Сыщики-2", "Личная жизнь доктора Селивановой", "Мария. Спасти Москву" и других. Был ведущим программы "Фазенда" на Первом канале со дня первого выхода в 2006 году до 2012-го. Также известен ролями в зарубежных картинах. Например, в фильме "Крепкий орешек – 5" актёр сыграл бизнесмена Чагарина, также снимался в таких голливудских картинах, как "Хороший день, чтобы умереть", "Чёрное море", и британском сериале "Макмафия".