Лайонел Ричи, Кэти Перри и другие звёзды выступили на концерте в честь коронации Карла III

7 мая на территории Виндзорского замка по случаю коронации короля Великобритании Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие звёзды музыки. Известно, что за мероприятием наблюдали около 20 тысяч зрителей.

В Виндзорском замке в честь коронации Карла III прошёл концерт с участием звёзд.

Как сообщила вещательная корпорация ВВС, праздничный концерт открыл дуэт певца Джеруба и исполнительницы Вулы Малинги. Им подыгрывал диджей Пит Тонг. После них на сцену в виде флага Великобритании, установленную на восточной лужайке королевской резиденции, поднимались Олли Мерс, Стив Уинвуд, Палома Фейт, Лайонел Ричи, Кэти Перри, Николь Шерзингер и Тива Сэвидж.

Перед королевской семьёй в этот день также выступили Андреа Бочелли, Брин Терфель, пианист-виртуоз Лан Лан, композитор Алексис Френч, певец Зак Эйбл. Вёл концерт актёр Хью Бонневилль, известный по фильмам "Айрис" и "Приключения Паддингтона – 2".

На концерте показали и заготовки — скетчи с малоизвестными фактами из биографии Карла III в исполнении актёров Тома Круза, Пирса Броснана, актрисы Джоан Коллинз, телеведущего Беара Гриллса и анимированного Винни-Пуха из произведений британского писателя Алана Милна.