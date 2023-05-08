В этой легендарной сцене из "Гарри Поттера" Гермиону играла дублёрша
The Voice: В сцене превращения Гермионы в кошку Эмму Уотсон заменила дублёрша
Сцены с участием дублёров в саге про юного волшебника Гарри Поттера из одноимённой франшизы — не редкость. Так как несовершеннолетним нельзя работать более четырёх часов, их максимально заменяют в эпизодах, где не видно лица. Однако исполнительницу роли Гермионы Грейнджер, актрису Эмму Уотсон подменяли по иной причине.
Как пишет Voice, Уотсон заменяла другая актриса из-за её аллергии на определённые виды грима. И случилось это в одном из самых знаменитых фрагментов картины.
Гермиона превращается в кошку в фильме "Гарри Поттер и тайная комната". Фото © "Кинопоиск" / Режиссёр — Крис Коламбус / Сценарий — Дж. К. Роулинг
В фильме "Гарри Поттер и тайная комната" по сценарию Гермиона превращается в кошку из-за неправильно изготовленного зелья. Этот момент сопряжён с нанесением гримёрного клея, на который у Эммы Уотсон аллергия. Чтобы не подвергать актрису риску, решено было в этой сцене задействовать Флик Майлз.
Эмма Уотсон и Флик Майлз. Фото © Twitter / IMDb
Этой и другими историями со съёмочной площадки дублёрша Флик Майлз и сегодня делится в соцсетях, выкладывая архивные фото.
Ранее Лайф писал, что Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом. Со своей избранницей исполнитель роли Гарри Поттера начал встречаться в 2012 году после знакомства на съёмках биографической драмы "Убей своих любимых".
"Кинопоиск" / Режиссёр — Дэвид Йейтс / Сценарий — Дж. К. Роулинг