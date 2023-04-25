Гарри Поттер и грязные пелёнки: Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Британский актёр, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом сообщает Daily Mail. Издание также опубликовало фото молодого отца с коляской.

Дэниел Рэдклифф с коляской. Фото © Daily Mail

Пока имя и пол ребёнка не известны. Рэдклифф и Дарк начали встречаться в 2012 году после знакомства на съёмках биографической драмы "Убей своих любимых". Долгое время молодые люди держали в секрете отношения, так как оба весьма сдержаны в рассказах о личной жизни.