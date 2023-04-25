Гарри Поттер и грязные пелёнки: Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом
Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями
Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк. Обложка © Twitter / banderaphl
Британский актёр, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом сообщает Daily Mail. Издание также опубликовало фото молодого отца с коляской.
Дэниел Рэдклифф с коляской. Фото © Daily Mail
Пока имя и пол ребёнка не известны. Рэдклифф и Дарк начали встречаться в 2012 году после знакомства на съёмках биографической драмы "Убей своих любимых". Долгое время молодые люди держали в секрете отношения, так как оба весьма сдержаны в рассказах о личной жизни.
Напомним, в марте стало известно, что Рэдклифф и Дарк ждут первенца. Папарацци заметили пару на прогулке по Нью-Йорку. Внимание таблоидов привлёк внешний вид девушки 33-летнего Рэдклиффа. Она была одета в клетчатое пальто поверх чёрной толстовки, через которую выпирал достаточно большой округлившийся живот. Пара официально не подтверждала скорое появление первенца в семье, но внешний вид 38-летней избранницы звезды фильмов о Гарри Поттере говорил сам за себя.