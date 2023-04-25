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25 апреля, 10:40

Гарри Поттер и грязные пелёнки: Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями

<p>Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/banderaphl/status/1639902506720567305/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">banderaphl</a></p>

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк. Обложка © Twitter / banderaphl

Британский актёр, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом сообщает Daily Mail. Издание также опубликовало фото молодого отца с коляской.

Дэниел Рэдклифф с коляской. Фото © Daily Mail

Дэниел Рэдклифф с коляской. Фото © Daily Mail

Пока имя и пол ребёнка не известны. Рэдклифф и Дарк начали встречаться в 2012 году после знакомства на съёмках биографической драмы "Убей своих любимых". Долгое время молодые люди держали в секрете отношения, так как оба весьма сдержаны в рассказах о личной жизни.

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Напомним, в марте стало известно, что Рэдклифф и Дарк ждут первенца. Папарацци заметили пару на прогулке по Нью-Йорку. Внимание таблоидов привлёк внешний вид девушки 33-летнего Рэдклиффа. Она была одета в клетчатое пальто поверх чёрной толстовки, через которую выпирал достаточно большой округлившийся живот. Пара официально не подтверждала скорое появление первенца в семье, но внешний вид 38-летней избранницы звезды фильмов о Гарри Поттере говорил сам за себя.

Иван Косицын
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