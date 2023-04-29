Джинни Уизли из "Гарри Поттера" впервые станет мамой

32-летняя британская актриса Бонни Райт, игравшая Джинни Уизли в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, впервые станет матерью. Об этом звезда рассказала в своём Instagram* под совместным фото с мужем Эндрю Лококо.

Фотография сделана на природе, на снимке счастливый супруг Райт стоит за спиной молодой мамы. Сама актриса улыбается, положив руку на живот, который уже заметно округлился.

"У нас будет ребёнок! Мы так рады разделить с ним этот прекрасный мир. Какое удивительное и волнующее путешествие — беременность. Это трансформация, которая позволяет создать место для новой жизни", — написала актриса.

Среди тех, кто уже поздравил пару с радостным событием, — актёр Джеймс Фелпс, сыгравший в "Гарри Поттере" Фреда Уизли, брата Джинни.

Не так давно впервые стал папой и сам герой франшизы о волшебниках Дэниел Рэдклифф. Папарацци уже успели запечатлеть молодого отца с коляской.