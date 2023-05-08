Зеленский объявил 9 мая на Украине Днём Европы

Вместе с тем Зеленский в телеграм-канале опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заявил о праздновании завтра в стране Дня Европы. Он также предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Законопроект с этой инициативой Зеленский уже внёс в Верховную раду.