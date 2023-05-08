Зеленский объявил 9 мая на Украине Днём Европы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Соответствующий документ опубликован на сайте лидера Незалежной.
"Установить на Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза", — указывается в нём.
Вместе с тем Зеленский в телеграм-канале опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заявил о праздновании завтра в стране Дня Европы. Он также предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Законопроект с этой инициативой Зеленский уже внёс в Верховную раду.
Ранее послы Украины в Берлине отказались возлагать венки на советских мемориалах. Дипмиссия также сообщила, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".
ТАСС / EPA / JEROEN JUMELET