Регион

Уведомления отключены

8 мая, 07:18

Зеленский объявил 9 мая на Украине Днём Европы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Соответствующий документ опубликован на сайте лидера Незалежной.

"Установить на Украине День Европы, который отмечать ежегодно 9 мая совместно с государствами Европейского союза", — указывается в нём.

Вместе с тем Зеленский в телеграм-канале опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заявил о праздновании завтра в стране Дня Европы. Он также предложил 8 мая отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Законопроект с этой инициативой Зеленский уже внёс в Верховную раду.

На Украине определились с датой празднования "Дня победы над Россией"

На Украине определились с датой празднования "Дня победы над Россией"

Ранее послы Украины в Берлине отказались возлагать венки на советских мемориалах. Дипмиссия также сообщила, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".

Обложка ©

ТАСС / EPA / JEROEN JUMELET

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров