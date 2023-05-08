Топ-6 советских привычек, которые усваивают на Западе Оглавление Привычка не улыбаться Сдержанность и терпение Работать на даче Хранить старьё Чинить, а не выбрасывать Самостоятельно лечиться Во времена холодной войны западные журналисты зубоскалили, описывая нравы населения в Советском Союзе. Кто бы мог подумать, что всего через 30 лет всё перевернётся на 180 градусов и европейцы будут учиться у нас, как выжить в трудные времена. 13891 13891 На уборке картофеля. Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Привычка не улыбаться

Русская сдержанность стала притчей во языцех в западных СМИ. А уж сколько раз нашу суровость обыгрывал Голливуд — не счесть! Вспомните хотя бы актёров в "Красной жаре". Надо было лишь сжать губы, поиграть желваками и, сдвинув брови, произнести как можно более низким голосом: "Какие ваши доказательства?" И зрители с восторгом понимали: это точно русские!

Фото © "Красная жара". Режиссёр Уолтер Хилл, сценаристы Гарри Клайнер, Трой Кеннеди-Мартин / kinopoisk.ru

Дров в огонь русофобии добавляли наши дипломаты и сотрудники Комитета государственной безопасности. Вот уж кому в ту пору было не до смеха: то американцы ядерные ракеты в Турции установят, то переворот в Никарагуа устроят, то моджахедам "Стингеры" дадут. Да и внутри страны жизнь была суровой. Суровой, но зато искренней: никто тебе не улыбался деланно, при этом обманывая, обвешивая и притесняя.

Теперь европейцы сами улыбаются всё меньше и меньше. Поводов для радости нет. Цены на ЖКУ растут, доходы падают, производства переносят в США.

Сдержанность и терпение

Многодетная семья. Фото © ТАСС / Симановский Альберт

Эта особенность народа выработалась из двух вещей: суровых, часто невыносимых условий жизни и внутреннего оптимизма, уверенности в том, что завтра обязательно будет лучше. Терпение русских стало настоящим препятствием для Запада: как разрушить страну, население которой так спокойно относится к, казалось бы, возмутительным действиям властей. "Хватит терпеть! — призывал "Голос Америки", — ваши власти вас обманывают!" Но наш человек лишь головой качал: "Для Родины и потерпеть не грех!"

Теперь европейцам предстоит познать "русский дзен" в полной мере. Их власти ведут себя возмутительно, мнение населения никто не спрашивает, и в действие приводятся законы, отстаивающие интересы крупного капитала. Будешь возмущаться — получишь дубинкой по голове, а то и вовсе угодишь в тюрьму, причём надолго.

Работать на даче

Садовый кооператив "Железнодорожник". 1 июля 1986 года. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Работа на земле спасала население СССР не только от голода, но и серых будней. На дачах зависали всей страной, то выращивая диковинный топинамбур (лекарство от всех болезней), то земляничный физалис, то странной формы патиссоны.

Потом весь урожай перерабатывали, передавая друг другу самые лучшие рецепты засолки, а некоторые потихоньку от родной милиции ставили настойки на ягодах и травах. Эта был целый пласт советской культуры. Конечно, притесняли и здесь: участки были крохотными, людям не давали строить домики больше определённой площади, запрещали бездельничать: землю нужно было обязательно обрабатывать, иначе участок могли забрать и отдать другому.

Во времена холодной войны иностранцы удивлялись дачам: зачем работать ещё и в выходные? Теперь европейцы, имеющие клочки земли, им не нарадуются — хоть какая-то подмога. Хотя притеснений, например, в современной Германии ещё больше, чем в СССР. По закону на дачных участках — кляйнгартенах (Kleingarten) — можно построить летний домик площадью не больше 24 квадратных метров, нельзя подводить электричество или газ, выращивать деревья выше двух с половиной метров, пользоваться инвентарём и инструментами после 19:00. А главное — на дачах нельзя ночевать! Последнее правило сделано ради пожарной безопасности: вдруг загорится, а пожарной сигнализации нет?

Хранить старьё

Фотоаппарат "Смена". Фото © ТАСС / Блохин Максим

Привычка всегда хранить старые вещи и ничего не выбрасывать была продиктована не столько бедностью, сколько войнами и революциями. В СССР хранили всё: вышедшие из моды рубашки, старое постельное бельё, дедушкины инструменты, бабушкину мясорубку. Старые комоды, швейные машинки и бра передавались по наследству.

Антресоли и гаражи были забиты, казалось бы, ненужным хламом. "Хороший хозяин ненужную вещь семь лет хранит!" — приговаривали такие барахольщики, с любовью оглядывая свои сокровища. Более молодое поколение обычно прибавляло: "И выбрасывает за три дня до того, как эта вещь понадобится!" Как только россияне стали жить лучше, старые вещи стали выбрасывать, освобождая и без того в небольших квартирах жизненное пространство.

В своё время интуристы недовольно фыркали, глядя на захламлённые гаражи и дачи, не понимая, что делается это от нужды — советскому человеку было не так-то просто купить что-то новое. Теперь манера хранить старьё "на всякий случай" перекочёвывает в Европу. Люди понимают: грядут тяжёлые времена, а запас карман не тянет.

Чинить, а не выбрасывать

Ремонт вычислительной техники. Фото © ТАСС / Какабай Назаров

Ещё одна особенность, которую активно перенимают на Западе у русских, — это не выбрасывать вещи, а относить их в ремонт. В СССР мало кто осмеливался выбросить любимую рубашку только потому, что она оказывалась порвана на самом видном месте. Её относили в мастерскую, и там умелицы маскировали дыру вышивкой, аппликацией или ещё одним карманом. В ремонт относили не только одежду и обувь, но и бытовые приборы, фотоаппаратуру, магнитофоны, проигрыватели и даже утюги. А во время войны даже дырявые кастрюли паяли — новые купить было просто негде.

Самостоятельно лечиться

Зимнее плавание. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Раньше иностранцы удивлялись познаниям наших мам и бабушек в вопросах здоровья, а теперь сами зачастую вынуждены лечиться кто чем, включая лимон с чаем, парацетамол, лошадиные дозы витаминов или травы с собственной дачи. Вы не поверите, но самолечение внедряется в сознание европейцев специально, сверху, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение. Не хотят европейские правительства тратится на собственное население. Только у них это официально называется "ответственным самолечением". Но смысл остался тем же: заболевший лечится сам и не обращается к врачам, а там как получится.

Авторы Майя Новик