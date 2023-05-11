Врач назвала 4 причины навсегда отказаться от гематогена

Бесконтрольное поедание гематогена может привести к избыточному содержанию железа в крови, набору лишних килограммов и развитию диабета. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Москве 24", почему любимое детское лакомство может нанести вред.

Доктор напомнила, что гематоген можно купить в любой аптеке и многие едят его как шоколадку. Но из-за высокого содержания сахара это очень калорийный продукт.

"Это и лишний вес, и подкормка условно-патогенной микрофлоры. Кроме того, риск развития инсулинорезистентности и диабета, если есть слишком много гематогена. Основная функция гематогена в том, что он даёт нам железо. Переизбыток последнего совсем не лучше, чем его недостаток", — заметила врач.

Симптомы перенасыщения организма железом очень похожи на признаки его дефицита — слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность, уточнила Соломатина.