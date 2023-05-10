Названо 5 причин непреодолимой тяги к сладкому

Повышенная тяга к сладкому может негативно сказываться на здоровье. Причины этой зависимости в беседе с Лайфом перечислила врач-диетолог Ирина Мансурова.

"Инсулинорезистентность. Возникает ситуация, когда самого гормона вырабатывается достаточно, но рецепторы теряют чувствительность. Глюкоза остаётся в кровяном русле, и ткани её не получают. Глюкоза — основной источник энергии для тканей, и её недостаток нарушает метаболизм во всех органах. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие", — рассказала врач и предупредила, что инсулинорезистентность может привести к диабету второго типа.

Также причинами повышенной тяги к сладкому могут быть хронический стресс и психологическая потребность. По словам Мансуровой, есть взаимосвязь между питанием и настроением. Сахар стимулирует работу головного мозга и вызывает синтез серотонина, отметила доктор. А во время стресса происходит массированный выброс глюкозы в кровь, соответственно, для её переработки поджелудочная железа должна выбросить в кровь такое же большое количество инсулина. Скачок этого гормона и последующее падение уровня сахара в крови приводят к возникновению острой тяги съесть сладкое.

Кроме того, в пагубном пристрастии к сладостям могут быть виновны микроорганизмы. Некоторым из них для размножения и выживания необходимы углеводы.

"Бактерии способны вызвать у нас плохое самочувствие до тех пор, пока мы не выполним их желания. Они работают как "кнут и пряник", вырабатывают факторы вознаграждения или же токсины, а также контролируют активность блуждающего нерва, который в том числе влияет на настроение и общее самочувствие. Например бактерии Prevotella, которые лучше всего растут на углеводах. Важно понимать, что лучшим питанием для микробиоты являются пищевые волокна из овощей и злаков", — объяснила собеседница Лайфа.

Дефицит витаминов B12, D, фолиевой кислоты, хрома, магния, железа тоже может провоцировать желание поесть сладкого. При дефиците магния специалист рекомендует потреблять в небольших количествах горький шоколад, а также морепродукты и семена подсолнечника. А при дефиците хрома будут полезны ягоды и фрукты: киви, яблоки, ананасы. Также тягу к сладкому хорошо утоляет корица.

Пятой причиной тяги к сладкому диетолог назвала нарушение режима труда и отдыха.

"Полноценный ночной отдых благодатно сказывается на аппетите и нормализует уровень гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения. Бороться с тягой к сладкому можно также путём повышения выработки серотонина. За его образование отвечает аминокислота триптофан, которая в большом количестве содержится в мясе птицы, орехах, молочных продуктах и особенно в сыре. Усилить выработку гормонов счастья — эндорфинов — можно пешей прогулкой, любой физической активностью", — заключила доктор.