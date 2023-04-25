Перечислено шесть видов продуктов, которые портят кожу

Чтобы улучшить состояние кожи, мало пользоваться различными специальными средствами, нужно также навести порядок в своём рационе. Косметолог, главный врач Центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано назвала читателям Лайфа пять видов продуктов, которые плохо сказываются на коже.

В первую очередь она посоветовала исключить из рациона сладкое. Это продукты с высоким гликемическим индексом: конфеты, булочки, газированные напитки.

"Как влияют? Конечно, меняется кислотность сала, присоединяется часто вторичная инфекция пропионобактерии акне, и, как правило, это усиление угревых высыпаний и появление прыщиков, изменение, ухудшение качества кожи. Плюс такое понятие есть, как гликирование. Это когда склеиваются волокна коллагена, эластина. Считается, что употребление большого количества сладкого вызывает старение кожи", — рассказала Татьяна Баллирано.

Также она не рекомендует употреблять солёное. Из-за таких продуктов происходит задержка жидкости, приводящая к отёчности на теле и лице. Третье из чёрного списка для желающих иметь хорошую кожу — фастфуд, полуфабрикаты.

"Дело в том, что в них очень много консервантов различных, добавок, очень много натрия. В принципе, тот же эффект, что у солёных продуктов: идёт задержка жидкости, отёчность, одутловатость", — пояснила эксперт.

Также Татьяна Баллирано назвала вредным большое количество кофе. Из-за него может развиться тахикардия, повышенное сердцебиение, нарушения сна. Это провоцирует усталость, разбитость и старение кожи. Не рекомендуется также употреблять алкоголь. Он вызывает обезвоживание организма, появляется "винное лицо", одутловатость на лице, застой лимфы отёчные веки. И, наконец, косметолог упомянула молочные продукты.

"Тоже есть такое понятие, как "молочное лицо", при, скажем так, злоупотреблении молочными продуктами, особенно молоком, не кисломолочными. Может быть изменение кислотности подкожного сала, появление прыщиков, воспалений, усиление воспалительных явлений и отёчность", — предупредила косметолог.