Эндокринолог назвала газировку, которая не навредит здоровью и фигуре

При всём разнообразии газированных напитков есть те, которые могут нанести организму непоправимый вред. И первое место в этом антирейтинге занимают сладкие напитки. Подробнее о видах газированной воды и её пользе рассказала "Вечерней Москве" эндокринолог Наталья Лазуренко.

Газировки с добавлением сахара, без добавок и лечебные влияют на организм по-разному. По словам диетолога, некоторые люди любят утолять жажду кока-колой, а не питьевой водой, что чревато диабетом и лишними килограммами.

Сладкая газировка ломает обмен веществ, особенно это касается молодого организма, сказала Лазуренко. Сахар даёт быстрее почувствовать временную сытость, но накопленная лишняя энергия преобразуется в жир, провоцирует набор веса и задержку жидкости.

Обычная газированная вода без добавок вреда не нанесёт, но может обострить болезни ЖКТ, если пить её постоянно. Запивать пищу холодной газировкой тоже не стоит, так как это нарушает процесс пищеварения и еда не сможет усвоиться, что приведёт к метеоризму и проблемам со стулом.

В случае с лечебно-столовой водой нужно придерживаться правил её приёма. Некоторые лечебные газировки пьют курсом по два месяца, а затем делают перерыв на 30 дней.

Чай и кофе — это не вода, соки — фруктозная нагрузка на поджелудочную, а овощные соки — углеводная, напомнила врач. Поэтому газировку и прочие напитки лучше всего заменить на кипячёную воду — она никогда не нарушит пищеварительный процесс.