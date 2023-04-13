Названо три популярных продукта, которые истощают мозг и приводят к преждевременной смерти

Газировка, хлебобулочные изделия и пицца истощают мозг и приводят к преждевременной смерти. К такому выводу пришли учёные, результаты своих исследований они опубликовали в журнале Annals of Neurology. Специалисты проводили опыты с крысами. Их кормили раствором из комбинации определённых продуктов. В результате грызуны перестали ориентироваться в лабиринте, а это говорит о потере памяти.

Первое место заняла газировка. В течение десяти лет исследователи наблюдали за 4300 испытуемыми, которые пили много искусственно подслащённых фруктозой газированных напитков. В результате у большинства из них диагностировали деменцию.

Второе место заняла выпечка с содержанием трансжиров. В исследовании с хлебобулочными изделиями приняли участие 1628 человек старше 60 лет без деменции. За десять лет наблюдений у 377 из них развилось это заболевание. Третье место досталось пицце. В этом эксперименте поучаствовали 6000 взрослых и 4000 детей. За четыре года у них снизился показатель IQ. Участники набрали самые низкие баллы в тестах функции мозга и памяти. Употребление пиццы в детстве особенно сильно сказалось на вербальных способностях.