Употребление маринованных овощей повышает риск смерти, обнаружили учёные

Исследователи проанализировали данные 440 тысяч жителей КНР в возрасте от 30 до 79 лет. За каждым из них учёные наблюдали примерно десять лет. Объём потребления маринованных овощей оценивался с помощью анкетного опроса. В результате выяснилось, что оно было немного связано с более высоким риском смертности от заболеваний сердца и сосудов, в том числе от геморрагического инсульта. Кроме того, такие продукты повышали смертность из-за рака желудочно-кишечного тракта.