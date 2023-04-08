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8 апреля, 19:08

Употребление маринованных овощей повышает риск смерти, обнаружили учёные

BMC Medicine: Маринованные овощи увеличивают риск смерти от инсульта

Употребление маринованных овощей незначительно, но увеличивает риск смерти от инсульта и рака желудка. Об этом говорится в статье китайских учёных, размещённой в журнале BMC Medicine.

Исследователи проанализировали данные 440 тысяч жителей КНР в возрасте от 30 до 79 лет. За каждым из них учёные наблюдали примерно десять лет. Объём потребления маринованных овощей оценивался с помощью анкетного опроса. В результате выяснилось, что оно было немного связано с более высоким риском смертности от заболеваний сердца и сосудов, в том числе от геморрагического инсульта. Кроме того, такие продукты повышали смертность из-за рака желудочно-кишечного тракта.

По словам учёных, употребление маринованных овощей также связано с повышенным артериальным давлением. Исследователи считают, что высокий уровень соли в них — основной фактор риска.

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Никита Осипов
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