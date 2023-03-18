Названо 4 худшие закуски к алкоголю

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Лайфом рассказала, как правильно пить алкоголь, а точнее, чем его лучше не закусывать, чтобы быстро не опьянеть и чувствовать себя хорошо. В первую очередь это касается сладкого и десертов.

"Часто бывает, что дамы закусывают какой-нибудь сладенький ликёрчик тортом, пирожными, конфетками и так далее. В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесёт больший вред", — пояснила врач.

Те, кто сидит на диете, часто закусывают алкоголь салатом или овощной нарезкой. В этом случае алкоголь, особенно если он крепкий, просто "не почувствует" эту закуску. Такие блюда практически не задерживаются в желудке, поэтому это всё равно что пить и не закусывать, отметила эксперт.

Также в этот список входят жирные блюда. По мнению многих, для того, чтобы не опьянеть, нужно предварительно съесть кусок масла, сала или что-то жирное. Как пояснила диетолог, это действительно отчасти замедлит всасывание алкоголя, однако не всё так просто, ведь действовать "волшебный эффект" будет совсем недолго.

"Замедлит всасывание алкоголя, если это нужно на какой-то короткий момент, чтобы потом быстренько убежать и там уже почувствовать всю прелесть алкоголя, когда этот жирный слой растворится и алкоголь сразу же всосётся. Если бы он всасывался постепенно и печень могла бы спокойно выделить ферменты, постепенно нейтрализовала алкоголь, а здесь всё, что выпили, сразу всосалось в кровь", — рассказала Соломатина.

Также лучше отказаться от острых и солёных блюд, которые в качестве закуски так нравятся любителям выпить. Например, в фильмах часто показывают, как человек выпил и потянулся за маринованным или солёным огурчиком, однако вряд ли такая закуска принесёт какую-либо пользу.

"Во-первых, огурчик, как и салатик не играет никакой роли, он алкоголь не задержит. А во-вторых, если он с перчиком, соответственно, он ещё и повредит слизистую. Плюс соль, которая задерживает жидкость в организме", — заключила наша собеседница.