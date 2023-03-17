Названо опасное для женщин вино

Плохие новости для любительниц скоротать вечер под бокал красного полусладкого или фужер белого сухого. Оказывается, вино может негативно сказаться на женском организме. Могут даже появиться сухость или покраснения на теле, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

"Постоянное употребление вина, особенно в большом количестве, сушит кожу, то есть выводит воду и обезвоживает организм. <...> У женщин, которые пьют большое количество красного вина, может появиться аллергическая реакция: кожа на лице и в зоне декольте покроется капиллярами", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Как пояснила эксперт, всё дело в микроэлементах, которые содержатся в вине. Более того, в красном присутствуют гистамин и тиамин, которые для женского организма являются настоящими аллергенами. Также нельзя забывать, что частое или ежедневное потребление этого напитка грозит серьёзными последствиями, особенно для женщин.

"Женщины к вину привыкают очень быстро: сначала это просто бокальчик за ужином, потом и в обед. А дальше уже нет аппетита без вина, ужин кажется не таким вкусным. И постепенно такая зависимость перерастает в алкоголизм", — подчеркнула Писарева.

Однако это не значит, что стоит совсем отказаться от вина, всего лишь необходимо знать меру и безопасную дозировку. По словам врача, для женщин это не более половины бокала один раз в два-три дня. При этом выбирать следует сухое вино натурального брожения без дополнительных сахаров, канцерогенов и усилителей вкуса.