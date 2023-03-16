Нарколог раскрыл неожиданную опасность безалкогольного вина

Безалкогольное вино может показаться безобидной альтернативой высокоградусным напиткам, однако лишь на первый взгляд. О том, почему им лучше не увлекаться, рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

"Как и безалкогольное пиво, вино тоже получают обычным способом, только в конце из него удаляют этиловый спирт. Остаётся около 0,5% спирта, что для здорового человека безопасно, а вот для того, кто, к примеру, лечит алкогольную зависимость, может стать причиной срыва", — пояснил эксперт.

Он также порекомендовал отказаться от этого напитка беременным, отметив, что совсем безопасным его считать нельзя. Холдин напомнил, что даже в самых малых количествах спиртное провоцирует возникновение врождённых аномалий у плода, причём совершенно неважно, на каких сроках будущая мама пила алкоголь — на ранних или поздних.

Кроме того, любителям сесть за руль в нетрезвом состоянии не стоит забывать, что даже безалкогольное вино может показать превышение допустимого уровня алкоголя в крови, особенно если выпить несколько бокалов, отметил нарколог. Врач также напомнил, что подобным напиткам всегда есть простая альтернатива в виде воды, сока, морса и травяного чая.