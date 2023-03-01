Врач назвал безвредную дозу алкоголя, но при одном условии

Алкоголь на самом деле может быть полезен, однако для этого нужно употреблять его в малых дозах — не более 14 граммов чистого спирта в день. Об этом в телеграм-канале рассказал врач Александр Мясников.

По его словам, целый ряд исследований привёл врачей к крайне странному выводу: алкоголь может быть как причиной смерти человека, так и снижает её риски. Последнее будет особо справедливо применить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако всё определяется именно дозой выпитого спиртного.

"Это примерно 14 граммов чистого спирта в день. Соответственно, либо 45 миллилитров крепкого алкоголя (рюмка водки, коньяка, виски), либо бокал вина (150 миллилитров), либо кружка пива (360 миллилитров)", — подчеркнул Мясников.

Впрочем, распространяется это далеко не на всех. Так, безопасной доли спиртного не существует для людей, у которых в крови имеется фермент Альдегид дегидрогеназ — 2. Кроме того, нельзя употреблять спиртное людям с историей алкоголизма в прошлом, с болезнями поджелудочной железы и гепатитом, а также беременным.