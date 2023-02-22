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22 февраля, 10:19

Психогенетик рассказала, есть ли у человека "ген алкоголизма"

Эксперт Махмудова объяснила, каковы шансы унаследовать алкоголизм

Семьи, где есть пьющий родственник, часто задаются вопросом, виноват ли в этом сам человек, или у него наследственная предрасположенность к пагубной привычке. Психогенетик Марьям Махмудова ответила Лайфу на этот вопрос.

Психогенетик Марьям Махмудова. Фото предоставлено Лайфу

Психогенетик Марьям Махмудова. Фото предоставлено Лайфу

"Прямого наследования, то есть гена алкоголизма в человеке нет. Наследуется только предрасположенность, некая ослабленность в механизмах защиты от алкоголя. Но реализует она себя в алкоголизме или нет, зависит только от среды, где находится, вырастает человек. Но если у кого-то в семье были проблемы с алкоголем, значит, у всех других членов семьи есть созависимость (где бы они ни жили)", объяснила она.

По словам собеседницы Лайфа, дети в таких семьях будут иметь психотравмы. Например, девочка видела, как отец пьёт, а мама и бабушка постоянно его спасают. Психика ребёнка в этом случае калечится. С возрастом дочь возьмёт на себя роль утешителя и спасителя и будет всем помогать, жертвуя собственными интересами.

"И вот девочка вырастает. Взяв на себя роль спасателя, она никогда не выходит замуж за самодостаточного человека. Такой ей не нужен. Она ищет и находит какого-то ущербного, психически или психологически неполноценного. Чтобы страдать, помогать ему, спасать его от всякого рода зависимостей, тем самым чувствуя свою востребованность", — продолжила специалист.

По её заверениям, можно изменить семейную и информационную среду, создать детям такую атмосферу, что даже в самых тяжёлых жизненных условиях и с любыми "предполагающими пьянство генами" они смогут вырасти хорошими людьми.

"Нужно выйти из семейного кризиса через гармонизацию семейных отношений. Тогда и произойдёт успешная социализация бывшего потерянного ребёнка. Если у вас есть нотки созависимости, жертвенности в отношениях с близкими, в семье, на работе, то запустите рычаг решения проблемы. Осознание — первый путь к исцелению", — добавила Махмудова.

Нужно отказаться от сценария созависимой жертвы и понять, что проблема с алкоголизмом у родственников не должна портить вашу жизнь. Только тогда можно изменить свою жизненную программу, подытожила собеседница Лайфа.

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Ранее Лайф писал, как почистить печень после отказа от алкоголя. В первую очередь нужно пересмотреть своё питание и ежедневно выпивать большое количество обычной воды.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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