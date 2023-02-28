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28 февраля, 10:04

В России появится третий по популярности бренд виски в мире

На российском рынке появится виски The Officer's Choice индийского производства

Индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD) планирует выйти на российский рынок, об эксклюзивной дистрибуции с компанией договорились в Алкогольной сибирской группе (АСГ). Как уточняет "Коммерсант", ABD выпускает виски Sterling Reserv и The Officer's Choice, который занимает третье по популярности место в мире в 2021 году, по версии Drinks International.

"Поставки начались в феврале. В России марки ABD ранее не были представлены", — сообщили в АСГ.

На фоне ухода с российского рынка ряда западных брендов АСГ намерена занять нишу в 25% в ценовой категории от 900 до 1,2 тысячи рублей за бутылку виски. Кроме того, компания занялась распространением в России виски и рома производства индийской ADS Distilleries. В общей сложности к началу 2024 года АСГ собирается продать свыше двух миллионов бутылок брендов из Индии.

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Также, по данным аналитиков компании NielsenIQ, за девять месяцев прошлого года в России появились 36 новых брендов виски, 20 марок джина и 13 брендов ликёра.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Ирина Фальке
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