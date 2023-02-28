В России появится третий по популярности бренд виски в мире

Индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD) планирует выйти на российский рынок, об эксклюзивной дистрибуции с компанией договорились в Алкогольной сибирской группе (АСГ). Как уточняет "Коммерсант", ABD выпускает виски Sterling Reserv и The Officer's Choice, который занимает третье по популярности место в мире в 2021 году, по версии Drinks International.

"Поставки начались в феврале. В России марки ABD ранее не были представлены", — сообщили в АСГ.

На фоне ухода с российского рынка ряда западных брендов АСГ намерена занять нишу в 25% в ценовой категории от 900 до 1,2 тысячи рублей за бутылку виски. Кроме того, компания занялась распространением в России виски и рома производства индийской ADS Distilleries. В общей сложности к началу 2024 года АСГ собирается продать свыше двух миллионов бутылок брендов из Индии.