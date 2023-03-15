Врач рассказала, сколько вина можно выпить без ущерба здоровью

Терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова в беседе с Лайфом рассказала, какая доза вина считается максимально допустимой, то есть безопасной. Так, для женщин она составляет до двух бокалов в неделю, а для мужчин — до трёх.

При этом, как отметила наша собеседница, если человек уже испытывает тягу к спиртному или же в его роду были алкоголики, то ему следует ограничить употребление крепких напитков. Всё дело в том, что любое спиртное повышает уровень серотонина в крови, а отказ от него приводит к снижению этого гормона. В результате и возникает алкогольная зависимость.

При этом многие считают, что красное вино не так вредно, как другой алкоголь, так как в нём содержатся ресвератролы, обладающие антиоксидантным эффектом и благотворно влияющие на состояние сосудов сердца. Но эту легенду Тихомирова опровергла. По её словам, концентрация данных веществ в красном вине совсем небольшая, поэтому оздоравливающего эффекта от напитка ждать не следует.

"В небольшом количестве алкоголь действительно помогает справиться со стрессом. Но могу сказать как врач, что уровень стресса у людей, которые совсем не употребляют алкоголь, такой же очень высокий, как и у алкоголиков, которые уже живут в стрессе. Поэтому здесь самое главное — умеренность", — резюмировала терапевт.