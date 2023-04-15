Врачи рассказали, почему вредны поздние ужины и чем подзаправиться перед сном

Врачи предупреждают, что поздний обильный ужин провоцирует развитие целого ряда болезней. Это, в частности, сердечно-сосудистые заболевания, риск ожирения, развитие сахарного диабета второго типа, болезнь Альцгеймера, депрессия, тревожное расстройство.

"Надо очень чётко понимать, что во время ночного сна замедляются все процессы: обменные, связанные с кровоснабжением и другие. Соответственно, организму гораздо тяжелее переваривать еду. Пищевой комок не расщепляется до конца, что приводит к процессу брожения", — пояснил "Известиям" врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

Он посоветовал принимать пищу последний раз как минимум за 3–4 часа до сна. Организм успеет ещё расщепить её и усвоить. Неслучайно в санаториях и больницах ужин, как правило, назначается на 19 часов.

В свою очередь диетолог-терапевт Ольга Лушникова отмечает, что работа пищеварительной системы тесно связана с суточными ритмами. Выработка гормонов, чувствительность к инсулину, метаболическая активность печени меняются в разные периоды.

"В идеале человек должен употреблять большую часть калорий в светлое время суток, во время своей максимальной активности. 75–80% калорий необходимо съедать утром и днём, а ужин должен составлять не более 20–25% от общей суточной калорийности", — пояснила врач.

Диетолог Наталия Гридина советует избегать употребления вечером тяжёлых углеводов, жиров и белков. Также в чёрном списке сладкое. Быстрые углеводы из сахара и выпечки приводят к выбросу инсулина, и организм вскоре снова будет ощущать голод. Не говоря уже о том, что избыток сладкой выпечки на ночь может приводить к появлению лишнего веса.

"Перед сном стоит отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Можно включить в вечерний рацион творог, крупы, так как в них содержится триптофан — аминокислота, отвечающая за выработку мелатонина. И всё-таки лучше не принимать пищу позже чем за два часа до сна", — посоветовала Гридина.