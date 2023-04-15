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14 апреля, 22:02

Врачи рассказали, почему вредны поздние ужины и чем подзаправиться перед сном

Диетолог Гридина посоветовала не есть перед сном сладкое, жирное и белковую пищу

Врачи предупреждают, что поздний обильный ужин провоцирует развитие целого ряда болезней. Это, в частности, сердечно-сосудистые заболевания, риск ожирения, развитие сахарного диабета второго типа, болезнь Альцгеймера, депрессия, тревожное расстройство.

"Надо очень чётко понимать, что во время ночного сна замедляются все процессы: обменные, связанные с кровоснабжением и другие. Соответственно, организму гораздо тяжелее переваривать еду. Пищевой комок не расщепляется до конца, что приводит к процессу брожения", пояснил "Известиям" врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

Он посоветовал принимать пищу последний раз как минимум за 3–4 часа до сна. Организм успеет ещё расщепить её и усвоить. Неслучайно в санаториях и больницах ужин, как правило, назначается на 19 часов.

В свою очередь диетолог-терапевт Ольга Лушникова отмечает, что работа пищеварительной системы тесно связана с суточными ритмами. Выработка гормонов, чувствительность к инсулину, метаболическая активность печени меняются в разные периоды.

"В идеале человек должен употреблять большую часть калорий в светлое время суток, во время своей максимальной активности. 75–80% калорий необходимо съедать утром и днём, а ужин должен составлять не более 20–25% от общей суточной калорийности", — пояснила врач.

Диетолог Наталия Гридина советует избегать употребления вечером тяжёлых углеводов, жиров и белков. Также в чёрном списке сладкое. Быстрые углеводы из сахара и выпечки приводят к выбросу инсулина, и организм вскоре снова будет ощущать голод. Не говоря уже о том, что избыток сладкой выпечки на ночь может приводить к появлению лишнего веса.

"Перед сном стоит отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Можно включить в вечерний рацион творог, крупы, так как в них содержится триптофан — аминокислота, отвечающая за выработку мелатонина. И всё-таки лучше не принимать пищу позже чем за два часа до сна", — посоветовала Гридина.

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А ещё диетолог ранее рассказала, что завтрак разгоняет метаболизм на весь предстоящий день, поэтому принимать утреннюю пищу нужно вовремя. Если отсрочить это, могут быть последствия.

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Freepik

Андрей Григорьев
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