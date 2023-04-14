Диетолог рассказала, чем опасны поздние завтраки

Завтрак разгоняет метаболизм на весь предстоящий день, поэтому принимать утреннюю пищу нужно вовремя. Если отсрочить это дело, могут быть последствия. Об этом заявила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Опасность кроется в том, что без пищи организм начинает копить энергию, что приводит к набору лишних килограммов.

"Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнёт экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придётся постараться, чтобы не прибавить в весе за день", — пояснила радио Sputnik Королёва.

Для правильной скорости метаболизма эксперт советует принимать пищу вскоре после пробуждения. Речь идёт буквально о первом часе бодрствования.