Эксперт назвала "биохимической катастрофой" странный завтрак звезды "Игры престолов"

Завтрак актёра Джейсона Момоа, состоящий из каши, яичного желтка, мюсли и бекона, это углеводно-жировая бомба, считает интегративный нутрициолог Наталья Конюхова. В беседе с Лайфом эксперт не рекомендовала совмещать такие продукты обычным людям, особенно худеющим и следящим за своим весом и здоровьем в целом.

Ранее исполнитель роли кхала Дрого в сериале "Игра престолов" и Аквамена в фильмах по комиксам DC опубликовал в соцсетях фото своего завтрака, которое шокировало подписчиков. Некоторые из них предположили, что таким блюдом Момоа собирается накормить собаку.

Завтрак Джейсона Момоа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Jason Momoa

"При одновременном употреблении жиров со сладкими продуктами происходит метаболическая катастрофа, каждая молекула жира будет скапливаться до того момента, пока клетки полностью не используют все углеводы. Кроме того, по причине высокого уровня сахара в крови происходит резкое повышение уровня инсулина, что мешает использовать жиры как источник энергии между приёмами пищи", — пояснила нутрициолог.

Интегративный нутрициолог Наталья Конюхова. Фото предоставлено Лайфу

По её словам, употребив такой завтрак, человек получит мощнейшую ударную дозу сахаров вместе с насыщенными жирами. Эстетический вид блюда также не добавляет положительных эмоций, а чтобы обмануть мозг и насытиться от меньшего количества пищи, важно, чтобы на тарелке лежала визуально привлекательная еда, пояснила эксперт.

"Сочетание высокоуглеводной пищи с насыщенными жирами является биохимической катастрофой, которая приведёт к сахарному диабету и ожирению", — предупредила собеседница Лайфа.

В то же время по отдельности это замечательные продукты, подчеркнула специалист. Так, яйца с беконом на завтрак в сочетании с зеленью и овощами — прекрасное начало дня, считает нутрициолог. Такой завтрак можно дополнить кусочком цельнозернового хлеба, чтобы получить сбалансированный по БЖУ приём пищи, который насытит и даст энергию на весь день. А мюсли, если они изготовлены самостоятельно, Конюхова советует дополнить молоком или несладким йогуртом.