Как питанием защитить организм от всех болезней после зимней спячки

После зимы иммунитет человека сильно ослаблен, поэтому особенно нуждается в поддержке. Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала Лайфу, как укреплять его с помощью правильного питания.

По её словам, весной организм перестраивается на новый режим и привыкает к потеплению. Чтобы снизить подверженность вирусам и микробам, в первую очередь необходимо насыщать организм полезными веществами. Важнее всего — витамин С, его можно найти в апельсинах, грейпфрутах, клюкве, яблоках и болгарском перце. А также витамин D, недостаток которого зимой происходит из-за малого количества солнечных дней. Важно не забывать и о других минералах, содержащихся в овощах и фруктах, таких как бананы, цветная капуста, зелёный салат, морковь, гранат, тыква.

"Занятия спортом не только укрепляют иммунитет, но и решают множество проблем со здоровьем на долгие годы. Физическая нагрузка в разы улучшает качество жизни: повышает настроение, ускоряет работу мозга и увеличивает энергичность. Кроме того, именно спорт помогает быстрее восстановиться после болезней", — добавила Свиридова.

Специалист призвала граждан обратить внимание на морепродукты, поскольку в них содержится селен, который не только укрепляет здоровье, но и способствует заживлению ран. Витамин преобладает в треске, лососе, креветках, кальмаре и окуне. При этом нутрициолог отметила, что при термической обработке количество полезных веществ в продуктах уменьшается.

Стоит пить свежевыжатые соки: они являются отличным источником микроэлементов для укрепления иммунитета и даже повышают настроение, добавила Свиридова. Их можно пить в качестве курса — три недели по несколько стаканов в день. Кроме того, надо избегать стресса и стараться меньше нервничать. Главным провокатором болезней является именно стресс, напомнила нутрициолог. Нелишними в данной ситуации будут продукты, обладающие успокаивающим эффектом. Это молоко, помидоры, печень, киви и зелёный чай.