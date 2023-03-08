Россиянам рассказали, какая установка мешает перейти на правильное питание

Чтобы перейти на правильное питание, нужно изменить мнение о том, что здоровая еда — невкусная и дорогая. Так считает нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова.

"Измените установку "Здоровая еда — это невкусно". В нашей жизни ключевую роль всегда играет мышление. Если вы думаете, что правильное питание — это дорого, трудно в приготовлении и невкусно, то вы никогда не сможете на него перейти", — сказала эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Она рекомендовала отказываться от фастфуда путём приготовления бургеров дома. Вместо соли в еду можно добавлять специи и приправы, а сахар легко получить из натуральных продуктов — ягод и фруктов.

По словам Свиридовой, при переходе на правильное питание нужно есть часто, но немного. В качестве перекуса она посоветовала сухофрукты, а также напомнила о необходимости пить достаточное количество воды.