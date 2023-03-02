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2 марта, 08:33

Эксперт развеяла миф о том, что от картошки можно потолстеть

Специалист по питанию Халлманн рассказала о пользе картофеля для глаз

В картофеле содержатся витамин С, а также важные для здоровья глаз бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Об этом рассказала специалист по питанию и пищевым технологиям из Главной школы сельского хозяйства Варшавы, профессор Эвелина Халлманн.

Эксперт также развеяла миф о том, что от картошки якобы толстеют. По её словам, это не так: набрать вес можно разве что из-за соусов, которыми заправляют блюда из картофеля. Профессор также добавила, что в этом овоще не так много витамина С, поэтому лучше всего употреблять его на регулярной основе.

"Дело в том, что картофель встречается у нас в рационе очень часто и регулярно, практически через день. Поэтому, даже если он проходит кулинарную обработку и уровень витамина С снижается, потому что так всегда происходит, регулярное его употребление определённо лучше, чем скачкообразное", — цитирует Халлманн издание Fakt.

Названы три простых способа приготовления диетической картошки

Названы три простых способа приготовления диетической картошки

Кроме вышеперечисленных полезных свойств, в картофеле также много калия, понижающего давление. В нём содержится и хлорогеновая кислота, которая помогает снизить поглощение сахара и похудеть.

Ранее Лайф писал о том, что употреблять в пищу проросший картофель опасно. Всё из-за вещества под названием "соланин", которое в высоких дозах вызывает интоксикацию организма.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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