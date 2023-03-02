Эксперт развеяла миф о том, что от картошки можно потолстеть

В картофеле содержатся витамин С, а также важные для здоровья глаз бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Об этом рассказала специалист по питанию и пищевым технологиям из Главной школы сельского хозяйства Варшавы, профессор Эвелина Халлманн.

Эксперт также развеяла миф о том, что от картошки якобы толстеют. По её словам, это не так: набрать вес можно разве что из-за соусов, которыми заправляют блюда из картофеля. Профессор также добавила, что в этом овоще не так много витамина С, поэтому лучше всего употреблять его на регулярной основе.

"Дело в том, что картофель встречается у нас в рационе очень часто и регулярно, практически через день. Поэтому, даже если он проходит кулинарную обработку и уровень витамина С снижается, потому что так всегда происходит, регулярное его употребление определённо лучше, чем скачкообразное", — цитирует Халлманн издание Fakt.

Кроме вышеперечисленных полезных свойств, в картофеле также много калия, понижающего давление. В нём содержится и хлорогеновая кислота, которая помогает снизить поглощение сахара и похудеть.