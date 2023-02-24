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24 февраля, 15:41

Врач рассказала, почему опасно есть проросший картофель

Гастроэнтеролог Атькова предупредила об опасности употребления в пищу проросшего картофеля

Проросший картофель опасен для употребления в пищу из-за вещества под названием "соланин", который в высоких дозах вызывает интоксикацию организма. Об этом в беседе с "Газетой.ru" предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Атькова.

"Избыток соланина распознаётся организмом как яд и приводит к различным расстройствам — от диареи и тошноты до нарушений сознания, поэтому употреблять в пищу клубни, содержащие большое количество крупных (более трёх сантиметров) ростков, не только не полезно, но и опасно", — пояснила медик.

При этом специалист отметила, что картофель с маленькими ростками безвреден при условии, что позеленевшие части и сами ростки будут срезаны. Другие проросшие овощи, по словам врача, для здоровья не опасны, но и пользы в них не так много. Исключение составляет зелёный лук, в ростках которого содержится много растительного белка.

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А ранее доктор физико-математических наук Роман Шамин перечислил продукты, накапливающие радиацию. К ним специалист, в частности, причислил мясо и рыбу, грибы, а также хлеб и чернику.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Наталья Исакова
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