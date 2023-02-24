Назван топ продуктов – "доставщиков" радиации в организм человека

Найти на прилавках магазинов или на рынках продукты, выращенные или произведённые в непосредственной близости от ядерных катастроф или мест испытаний ядерного оружия, практически невозможно. Сельскохозяйственная деятельность в таких местах либо крайне ограничена, либо полностью запрещена. Тем не менее существует своеобразный рейтинг продуктов питания, способных "доставить" в человеческий организм радионуклиды стронция-90, цезия-137, углерода-14 и трития, плутония-239 и плутония-240, рассказал Лайфу директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА доктор физико-математических наук Роман Шамин.

"На первом месте этого рейтинга злаки: хлеб, хлебобулочные изделия, мучное, крупы. Злаковые культуры поглощают радионуклиды из почвы, а после передают их человеку. Кроме того, радиацию хорошо поглощают и отдают молоко, картофель, овощи и фрукты", — рассказал эксперт.

На четвёртом месте находятся мясо и рыба. Кроме того, активно впитывают в себя радиацию грибы, черника и клюква. На последней строчке топа "радиоактивных угощений" стоят морепродукты. Шамин пояснил, что речь идёт о принципиальном наличии в них радионуклидов. Говорить о какой-то серьёзной ядерной угрозе для среднестатистического россиянина от употребления молока или яблок не приходится, отметил специалист.

"Конечно, при том условии, что товар приобретён у добросовестного продавца, имеет необходимые сертификаты качества. Впрочем, при покупке продуктов у непонятых поставщиков скорее велик риск пищевого отравления, чем приобретения "картошки из Чернобыля", — заключил собеседник Лайфа.