Врач перечислил витамины, на которые россияне зря тратят деньги

Высокая популярность витаминов обусловлена умелыми маркетинговыми ходами. Некоторые из них не принесут никакой пользы. О том, какие витамины — всего лишь пустая трата денег, рассказал врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов.

"Витаминные добавки нередко украшаются маркетологически: "витамины для глаз", "витамины для людей старше 50", "витамины для беременных". Это исключительно ходы, которые нацелены на продажу этих самых витаминов. Конечно, когда эти витамины формируют, они учитывают потребности людей, в лучшем случае на кого они настроены, но не более того. Чудес они не сотворят", — приводит слова медика портал E1.

Так, например, продавцы никотиновой кислоты уверяют, что вещество стимулирует рост волос, придаёт им эластичность и уменьшает ломкость. Однако, по словам Скороходова, не стоит ожидать, что после её приёма волосы сразу станут как у Рапунцель. Зато можно заработать тахикардию, покраснения и зуд кожи лица, тошноту и даже рвоту, отметил иммунолог.

Витамин C, несмотря на обещания нобелевского лауреата Лайнуса Полинга, никак не влияет на иммунитет и не лечит рак, подчеркнул эксперт. Кроме того, в больших количествах он угнетающе действует на ЖКТ и может спровоцировать аллергию. По словам Скороходова, в исследованиях витамин С не показал ни иммуностимулирующего эффекта, ни противовирусного. А нужен он, в частности, для интоксикационных функций, пояснил специалист.

Многие люди, рекомендующие витамин D, обещают, что после его приёма произойдут чудеса: кости станут крепче, волосы начнут хорошо расти, кожа будет гладкой, а дети вообще перестанут болеть. Но это так не работает, говорит врач. А вот излишнее потребление витамина D может повлиять на работу почек и заставить человека чувствовать сонливость и усталость.

"У вас вечно плохое настроение, апатия, плохой сон, да ещё и замучила анемия? Конечно же, загуглив, вы решили попить комплекс из витаминов B1, B6, B12. Не спешите тратить деньги на дорогущие таблетки, обратитесь к специалисту. Ни одну болезнь вы не сможете вылечить простой поддержкой витаминами, и не только гиповитаминоз может стать их причиной", — указал терапевт.

Скороходов добавил, что действительно нехватка этих трёх витаминов может привести к проблемам с кровеносной и нервной системами, неврастении, раздражительности, анемии, но покупать поддерживающий комплекс бесполезно. Дозировки в таких таблетках будет недостаточно, объяснил медик. По его словам, будут нужны именно лекарственные витаминные комплексы, а они продаются по рецепту.