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16 марта, 08:06

Простая русская ягода оказалась способна снизить риск инсульта до 17%

Врач Агапкин: Клюква уменьшает воспаление стенок сосудов и стабилизирует давление

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Регулярное употребление клюквы помогает на 10–17% снизить риск инсульта. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин. Секрет этой ягоды в том, что она содержит пигменты антоцианы, которые отвечают за ярко-красный цвет. Доказано, что эти вещества уменьшают воспаление стенок сосудов и стабилизируют давление.

Кстати, при покупке клюквы учёные рекомендуют отдавать предпочтение более мелким и непривлекательным ягодкам: чем хуже выглядят плоды, тем больше в них полезных веществ. А чемпионом по содержанию витаминов эксперты однозначно называют дикую болотную клюкву. Всего горсть такой ягоды закроет суточную норму марганца и 15 процентов от суточной нормы меди. Это укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы в организме.

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А ранее эндокринолог Лазуренко перечислила полезные свойства клюквы для пожилых. Ягода оказалась мощнейшим антиоксидантом, который содержит много витамина C, что превращает её в настоящий эликсир молодости.

Марина Калегина
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