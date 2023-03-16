Простая русская ягода оказалась способна снизить риск инсульта до 17%

Регулярное употребление клюквы помогает на 10–17% снизить риск инсульта. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин. Секрет этой ягоды в том, что она содержит пигменты антоцианы, которые отвечают за ярко-красный цвет. Доказано, что эти вещества уменьшают воспаление стенок сосудов и стабилизируют давление.

Кстати, при покупке клюквы учёные рекомендуют отдавать предпочтение более мелким и непривлекательным ягодкам: чем хуже выглядят плоды, тем больше в них полезных веществ. А чемпионом по содержанию витаминов эксперты однозначно называют дикую болотную клюкву. Всего горсть такой ягоды закроет суточную норму марганца и 15 процентов от суточной нормы меди. Это укрепляет соединительную ткань и подавляет воспалительные процессы в организме.