Топ-4 лучших витаминов для мужской силы

Принимать витамины для поддержания внешнего вида и здоровья необходимо не только женщинам, но и мужчинам. Причём в ещё большем количестве, ведь при физических нагрузках расход полезных веществ у них сильно увеличивается, рассказала эксперт лаборатории "Гемотест" и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам медика, особенно важно принимать витамин D, который помогает в преобразовании полового гормона тестостерона, отвечающего за потенцию. Его недостаток в целом сказывается на общем самочувствии и настроении. Несмотря на всю важность, которую витамин несёт для организма, его дефицит зафиксирован у каждого второго россиянина. При этом его уровень не так-то просто восполнить.

"Дело в том, что некоторая его часть вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей во время пребывания на солнце. Также возможно получение витамина из некоторых продуктов: жирных сортов рыбы, печени, яичного желтка", — приводит слова врача RT.

Следующее вещество, которое должно регулярно поступать в организм мужчин, — цинк. Это микроэлемент, который входит в состав семенной жидкости и поддерживает жизнеспособность половых клеток. Также пожилым мужчинам следует контролировать уровень кальция и фосфора. При этом самостоятельно назначать курс витаминов лучше не стоит, ведь можно сильно навредить себе. Поэтому лучше сдать анализы или обратиться к врачу.