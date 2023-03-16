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16 марта, 14:27

Нутрициолог заявила о способности манго и хурмы поднимать настроение

Нутрициолог Бондаренко заявила о способности лука-порея убрать нажитые за зиму килограммы

Ряд фруктов и овощей могут помочь здоровью и даже фигуре человека в весенний период, утверждает нутрициолог Мила Бондаренко. Один из таких — манго — способен поднять настроение после долгой зимы. Всё из-за содержания в нём огромного количества витаминов группы В и калия, что стимулирует выработку эндорфинов. Похожим эффектом обладает и хурма.

"В ней содержатся витамины группы B5, которые иначе называются пантотеновая кислота. Она также способствует выработке эндорфинов. Поэтому чем больше хурмы, тем лучше настроение и меньше риск впасть в депрессию", рассказала она в интервью программе "Доктор 24" на телеканале "Москва 24".

В свою очередь укроп поможет укрепить организм в весенний период: он содержит большое количество фитонцидов, которые обладают противомикробным действием. А побороть сухость кожи способен гранат, в кожуре и соке которого находится огромное количество антиоксидантов и витамина С, способствующего выработке коллагена.

Если же зима сопровождалась набором лишнего веса, то поможет лук-порей, отметила нутрициолог. Он содержит ферменты, необходимые человеческому микробиому, который отвечает в том числе за выработку гормонов насыщения и голода.

"Если мы питаем микробиом тем, что ему нравится, человек меньше хочет есть. Поэтому достаточно ежедневно добавлять лук-порей в салаты", заключила специалист.

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Лайф рассказывал о популярных среди россиян диетах, которые лишь навредят организму. По словам нутрициолога Юлии Рябковой, такими являются монодиета, белковая и низкоуглеводная. Например, последняя лишает тело энергии, из-за чего оно вынуждено черпать её из иных источников.

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Unspalsh

Матвей Константинов
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