Россиянам рассказали, какие продукты помогут выйти из поста без последствий для здоровья

Возвращаться к привычному рациону после соблюдения поста следует поэтапно. Начинать необходимо с нежирных продуктов и белка, который легко усваивается, рассказала в беседе с "Москвой 24" гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева.

"За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. Поэтому резко возвращаться к привычному рациону питания опасно", — пояснила специалист.

Как она уточнила, обильное застолье на Пасху может развить или обострить заболевания ЖКТ. По словам Евстигнеевой, самым сложным продуктом для переваривания в праздник является творожная пасха. Всё дело в том, что она сделана из сливок, сметаны, жирного творога и орехов.

Также врач подчеркнула, что выходить из поста необходимо с легкоусвояемых белков. Это может быть курица, нежирная рыба, индейка или морепродукты. Кроме того, термообработка продуктов должна быть щадящей: варка, запекание, приготовление на пару, тушение. От обжаренных в масле блюд эксперт рекомендует отказаться. Диетолог также советует не готовить для праздничного стола тяжёлые салаты с майонезом. Лучше отдать предпочтение овощным нарезкам или салатам, заправленным оливковым маслом.