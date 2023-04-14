КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 09:43

Россиянам рассказали, какие продукты помогут выйти из поста без последствий для здоровья

Диетолог Евстигнеева объяснила, как выйти из поста без последствий для здоровья

Возвращаться к привычному рациону после соблюдения поста следует поэтапно. Начинать необходимо с нежирных продуктов и белка, который легко усваивается, рассказала в беседе с "Москвой 24" гастроэнтеролог, диетолог Гузель Евстигнеева.

"За время поста наши ферментные системы, в частности поджелудочной железы и кишечника, отвыкли от белково-жировой нагрузки. Поэтому резко возвращаться к привычному рациону питания опасно", — пояснила специалист.

Эндокринолог назвала заболевания, при которых не стоит есть яйца даже на Пасху

Эндокринолог назвала заболевания, при которых не стоит есть яйца даже на Пасху

Как она уточнила, обильное застолье на Пасху может развить или обострить заболевания ЖКТ. По словам Евстигнеевой, самым сложным продуктом для переваривания в праздник является творожная пасха. Всё дело в том, что она сделана из сливок, сметаны, жирного творога и орехов.

Также врач подчеркнула, что выходить из поста необходимо с легкоусвояемых белков. Это может быть курица, нежирная рыба, индейка или морепродукты. Кроме того, термообработка продуктов должна быть щадящей: варка, запекание, приготовление на пару, тушение. От обжаренных в масле блюд эксперт рекомендует отказаться. Диетолог также советует не готовить для праздничного стола тяжёлые салаты с майонезом. Лучше отдать предпочтение овощным нарезкам или салатам, заправленным оливковым маслом.

Чем заменить пасочницу и какой творог выбрать: Рецепты пасхи по-домашнему

Чем заменить пасочницу и какой творог выбрать: Рецепты пасхи по-домашнему

Ранее россиянам подсказали, где следует хранить пасхальные яйца. Лучше всего для этого подойдёт холодильник, где они могут пролежать три недели и не испортиться.

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Иван Косицын
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