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12 апреля, 08:45

Врач назвала опасные причины непреодолимой тяги к сладкому

Врач Никулина: Тяга к сладкому возможна из-за проблем с поджелудочной железой

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Непреодолимое желание съесть сладкое может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с агентством "Прайм" предупредила врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина.

В первую очередь специалист советует обратить внимание на уровень сахара в крови. За него отвечает поджелудочная железа, поэтому проблемы могут быть с нею. Также сильное желание съесть что-то сладкое может быть вызвано дисбактериозом кишечника. Никулина рекомендует с этой проблемой обратиться к врачу, который назначит анализы и подберёт лечение.

Сладкоежкам рекомендовали добавлять в еду корицу и высыпаться

Сладкоежкам рекомендовали добавлять в еду корицу и высыпаться

Кроме того, причиной тяги к сладкому может быть недостаток определённых элементов в организме человека, в том числе хрома. По словам Никулиной, желание съесть сладкое связано ещё и со стрессом или недосыпом.

Ранее сообщалось, что продукты с высоким содержанием углеводов на ночь вредны для здоровья, вместо этого можно подобрать полезный перекус. Об этом рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

Иван Косицын
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