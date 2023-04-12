Врач назвала опасные причины непреодолимой тяги к сладкому

Непреодолимое желание съесть сладкое может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с агентством "Прайм" предупредила врач-терапевт, нутрициолог Ирина Никулина.

В первую очередь специалист советует обратить внимание на уровень сахара в крови. За него отвечает поджелудочная железа, поэтому проблемы могут быть с нею. Также сильное желание съесть что-то сладкое может быть вызвано дисбактериозом кишечника. Никулина рекомендует с этой проблемой обратиться к врачу, который назначит анализы и подберёт лечение.

Кроме того, причиной тяги к сладкому может быть недостаток определённых элементов в организме человека, в том числе хрома. По словам Никулиной, желание съесть сладкое связано ещё и со стрессом или недосыпом.